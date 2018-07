Kevin Durant seguirá dos años más con los Warriors de Golden State

julio 1, 2018 - 3:58 pm

Kevin Durant, elegido MVP de la final de la NBA en las dos últimas temporadas, prolongará su contrato con los Golden State Warriors, ganadores de los dos títulos, según aseguró este sábado el canal deportivo ESPN.

Durant ha decidido firmar un contrato por dos años para permanecer con los Warriors de Golden State, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación con la condición de anonimato, ya que el pacto no puede hacerse oficial hasta el viernes cuando termina la moratoria de la liga.

El acuerdo tiene una opción de jugador para el 2019-20, por lo que Durant puede — y probablemente lo hará — convertirse en agente libre el próximo verano. Es un triunfo para los Warriors, bicampeones defensores de la NBA, en varios niveles. No sólo mantendrán al Jugador Más Valioso de la Final de la NBA de 2017 y 2018, sino que también consiguen cierta flexibilidad financiera con el acuerdo.

Su nuevo salario

Se le pagarán a Durant 30,5 millones de dólares la temporada que entra, unos cinco millones menos de lo que podría haber exigido si el contrato fuera estructurado de manera diferente. Ese ahorro dará a Golden State opciones para hacer otros movimientos este verano. The New York Times fue el primero en informar sobre la intención de Durant de firmar el acuerdo.

El alero, de 30 años de edad y ganador de los últimos dos premios como Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, asegura ahora que los Hamptons Five de Durant, Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson y Andre Iguodala vestirán el uniforme de los Warriors al menos por una campaña más. Golden State ha ganado tres campeonatos en cuatro años y están bien equipados para ir por más.

Tras guiar al equipo a una impresionante barrida sobre los Cleveland Cavaliers, el gerente general de Golden State, Bob Myers, dijo que estaba preparado para darle a Durant “lo que quisiera” en la agencia libre. “(Kevin) se ha ganado el derecho a firmar el contrato que quiera. Yo sólo quiero que firme un acuerdo, pero quiero que sea feliz y que sepa que lo queremos aquí el tiempo que quiera permanecer aquí”, dijo Myers días después de ganar el título.

En su temporada número 11 en la NBA, Kevin Durant promedió 26.4 puntos, 6.8 rebotes y 5.4 asistencias. También acertó el 51 por ciento de sus disparos al aro y 42 por ciento de sus triples en 68 juegos. Fue seleccionado al equipo titular All-NBA por sexta ocasión en su carrera.

