Julio Borges rechazó las acusaciones de Maduro: “No busque otro culpable, porque el responsable es usted”

julio 22, 2018 - 12:32 pm

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, desestimó las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien le responsabilizó de las sanciones que los gobiernos de varios países han impuesto sobre funcionarios gubernamentales.

“Nicolás Maduro usted y su gobierno fueron sancionados y aislados por la comunidad internacional por dictadores y corruptos. Acabaron con la legalidad y la Constitución en Venezuela; y hasta que no permita el retorno de la democracia al país, el mundo no dejará de presionar ni abandonará a los venezolanos. No busque otro culpable porque el responsable es usted, que tiene a nuestro país oprimido, destruido, endeudado y pasando hambre”, sentenció Borges, en nota de prensa.

Caraota Digital