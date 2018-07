Julio Borges: Anuncios económicos no resolverán problemas de fondo de la economía nacional

julio 26, 2018 - 10:36 pm

El diputado a Asamblea Nacional (AN) Julio Borges aseguró que los recientes anuncios económicos del Gobierno no resolverán ninguno de los problemas de fondo de la economía nacional.

El parlamentario insistió en que la situación no va a mejorar mientras no se logre un cambio en el país.

Asimismo, indicó que la reconversión monetaria no frenará la hiperinflación y que la certificación de reservas, así como la ley de ilícitos cambiarios, no tendrán ningún valor para los inversionistas ni la comunidad internacional, mientras no pasen por la Asamblea Nacional.

Borges reiteró que para atacar la crisis del país es necesario reactivar la producción nacional y dejar de imprimir dinero sin respaldo.

Noticiero Venevisión