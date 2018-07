Juan Guaidó: Sin unidad no habrá solución a la crisis del país

julio 20, 2018 - 9:41 pm

El jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseguró este viernes que es necesaria la unión de las fuerzas democráticas y el apoyo a las protestas, que se han registrado en las últimas semanasen diversas partes del país.

En su gira por el estado Táchira para aglutinar a las fuerzas democráticas de oposición, el diputado Guaidó fue enfático al señalar que el país está colapsado.

“Ayer hubo una reunión que lo novedoso es que haya sido noticia, insisto, eso habla de la necesidad de la participación, la interlocución valida, y poder reagrupar a todos los factores luego de la salida de algunos factores de la MUD, pero está claro que si no estamos juntos, no estamos unidos, no habrá solución”, enfatizó.

Guaidó reiteró que la oposición se debe preparar ante una eventual transición. “Si no podemos ponernos de acuerdo, elijamos quién va a ser entonces la persona, y no una, sino tres, cinco, siete, una junta de Gobierno de transición, que sea el pueblo entonces quien lo elija si nos ponemos de acuerdo en el cortísimo plazo”, sugirió.

Noticiero Venevisión