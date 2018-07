julio 29, 2018 - 5:10 pm

Gracias a la estrella venezolana Josef Martínez quien atraviesa un buen momento en su carrera, Atlanta United es, hoy por hoy, el mejor equipo en la presente temporada de la Major League Soccer.

El nacido en Venezuela marcó doblete este sábado en el duelo ante Montreal Impact y con ello llegó a 24 goles en lo que va de la campaña, lo que le ayuda para seguir en la cima de la tabla de goleo.

The Golden Boot leader is at it again 😏

Make that 23 for @JosefMartinez17 pic.twitter.com/OEx6MHYqLr

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 28 de julio de 2018