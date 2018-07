José Altuve, Wilson Ramos y Wilson Contreras serán titulares para el Juego de Estrellas de Grandes Ligas 2018

julio 8, 2018 - 8:09 pm

Los venezolanos José Altuve (Astros), Wilson Ramos (Rays) y Wilson Contreras (Cachorros) fueron fueron seleccionados este domingo para ser titulares en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas, que se efectuará el 17 de julio en el Nationals Park de Washington.

El camarero de Houston asistirá a su sexto Juego de Estrellas, y quinto de manera consecutiva tras liderar en las votaciones con 4,849,630. Altuve, quien fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada, comanda toda Las Mayores con 122 hits y posee un promedio .338, segundo mejor de su liga.

Los receptores titulares de ambos equipos serán criollos. Wilson Ramos estará en la receptoría de la Liga Americana, mientras que Wilson Contreras lo hará en la Liga Nacional. Los otros latinos que dirán presente en la titularidad son el antesalista cubano José Ramírez (Indios), el segunda base puertorriqueño Javier Baéz (Cachorros) y el boricua-cubano Nolan Arenado (Rockies).

En la reserva se encuentran los criollos Salvador Pérez (Reales) y Gleyber Torres (Yankees) por el Joven Circuito, entretanto Eugenio Suárez y Felipe Vásquez aparecen en la nómina del Viejo Circuito. Torres ha deslumbrado con los mulos en su año debut con sus 15 vuelacercas.El proceso no ha terminado. Con el Voto Final, puedes elegir al último participante para cada liga de la edición 89 del Juego de Estrellas.

A continuación, los jugadores elegidos para el Juego de Estrellas:

Titulares de la Liga Americana:

C: Wilson Ramos

1B: José Abreu

2B: José Altuve

SS: Manny Machado

3B: José Ramírez

OF: Mike Trout

OF: Giancarlo Stanton

OF: Mookie Betts

BD: J. D Martínez

Titulares de la Liga Nacional

C: Wilson Contrerras

1B: Freddie Freeman

2B: Javier Báez

SS: Brandon Crawford

3B: Nolan Arenado

OF: Nick Markakis

OF: Bryce Harper

