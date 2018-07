julio 8, 2018 - 9:13 pm

Victoria con sabor criollo tuvo este domingo el equipo de Cerveceros. Jesús Aguilar dio dos jonrones, su compatriota Hernán Pérez añadió un bambinazo de tres carreras y Milwaukee doblegó 10-3 a los Bravos de Atlanta.

Aguilar pegó cuadrangular solitario en el séptimo inning y otro de tres carreras en el octavo.

El fornido toletero empató a Nolan Arenado, de Colorado, como líder de la Liga Nacional con 22 vuelacercas.

Milwaukee también contó con otra sólida apertura del venezolano Junior Guerra (6-5) quien logró su sexta victoria en siete juegos. El derecho permitió una carrera y siete imparables en seis episodios, ayudado por tres jugadas de double play.

#Brewers win and take the series! @JAguilarMKE’s homers add even more 💪 to his All Star resume! #WeBelieveInJesús pic.twitter.com/Jl1tVF6K9a

— Milwaukee Brewers (@Brewers) 8 de julio de 2018