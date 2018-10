Fue noticia en julio de 2017: Jesucristo camino a La Trinidad

julio 19, 2018 - 10:52 am

En una ronda por la ciudad bajo un sol ardiente que nos incendiaba las pestañas, encontramos a un personaje muy particular con un parecido innegable a Jesucristo, un hombre de tez morena, cual café recién colado, quizás de 1.80 cm y unas vestiduras largas, cual celebración pascual en iglesia católica, color vinotinto. Así andaba el Jesucristo marabino caminando por la circunvalación 2, muy cerca de la urbanización La Trinidad, saludando con suma confianza a algunos trabajadores de un reconocido centro ferretero del norte de la ciudad.

Desde un Kia Río seguimos su andar sigilosamente, hasta llegar a un pilón de basura cercano, allí Jesucristo se detuvo y mirando hacia los lados, como quien no quiere la cosa, se colocó de espalda, y empezó a hurgar entre los desechos. El disparador de la cámara no paraba de sonar ante cada gesto o movimiento de Jesucristo y nos detuvimos disimuladamente y mi compañera de pauta me dijo “bájate, se valiente eres periodista” y ese fue el impulso necesario para aproximarme con determinación hacia el peculiar personaje.

Al llegar de frente a Jesucristo, un hombre robusto y sumamente acalorado detuvo mi andar con una pregunta sumamente seca ¿qué vienes a hacer acá? a lo que respondí vacilando y con dudas “estee… vengo a comprar algo acá en el establecimiento, ¿están atendiendo ? y me respondió que sí, a todas estas Jesucristo nunca quitó su mirada de mí, lo que sin duda fue muy incómodo. Así mi compañera de pauta gritó desde el carro: “epa, vamos”, y me sacó de la incomodidad de ese momento.

Vania Vásquez/Pasante

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día