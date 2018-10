Impactante mutación genética en la India: Nació una cabrita cíclope (Video)

julio 26, 2018 - 11:05 am

El portal Baby Goat Born With One Eye In India en Facebook nos sorprende con este video de una cría de cabras que sufrió una mutación genética: nació cíclope.

Tal y como lo explica Wikipedia se trata de seres mitológicos. Aquí el texto:

En la mitología griega, los Cíclopes (en griego Κύκλωψ Kýklops, plural Κύκλωπες Kýklopes, que viene de κύκλος kyklos, ‘rueda’, ‘círculo’ y ὤψ ops, ‘ojo’) eran los miembros de una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente.

Hesíodo describió a tres cíclopes de un solo ojo que servían como constructores, herreros y artesanos: Brontes, Estéropes y Arges, hijos de Urano y Gea, hermanos de los Titanes. Homero describió otro grupo de cíclopes, hijos de Poseidón. Los cíclopes también aparecen en otros relatos escritos por el dramaturgo Eurípides, el poeta Teócrito y el poeta épico romano Virgilio. En la Teogonía de Hesíodo, Zeus libera tres cíclopes del pozo oscuro del Tártaro. Estos proporcionan el rayo de Zeus, el casco de invisibilidad de Hades y el tridente de Poseidón, y los dioses usan estas armas para vencer a los Titanes.

En un episodio de La Odisea de Homero, el héroe Odiseo se encuentra con el cíclope Polifemo, hijo de Poseidón y Thoosa, que vive con sus compañeros cíclopes en un país distante. La conexión entre los dos grupos ha sido debatida en la antigüedad y por los estudiosos modernos. Es sobre la cuenta de Homero que Eurípides y Virgilio basaron sus cuentas de las criaturas míticas. Estrabón describe otro grupo de siete cíclopes originarios de Licia, que habían construido las murallas de Tirinto y tal vez las cavernas y los laberintos cerca de Nauplia, a los que se llamaba muros ciclópeos.