Huawei se prepara para la batalla de los smartphones plegables

julio 26, 2018 - 4:40 pm

2019 puede ser un año muy importante para el sector de los teléfonos móviles, en concreto para aquellas compañías que apostarán por los smartphones plegables como una nueva propuesta de mercado.

Hace apenas una semana se dio a conocer que el dispositivo plegable de Samsung llegaría el próximo año, presentándose como la gran novedad de la compañía coreana dentro de la familia de productos Galaxy, pero no estaría sola en esta nueva batalla. Nikkei Assian Review ha publicado un reporte donde revela la intención de Huawei por entrar en este mismo segmento de terminales, incluso adelantando el lanzamiento de su producto para estar disponible antes que el smartphone plegable de Samsung.

Huawei haría uso de las pantallas OLED de BOE Technology Group, con un pedido inicial de entre 20.000 y 30.000 unidades para cumplir la demanda inicial de los primeros interesados por este tipo de dispositivos. Según el reporte, el objetivo principal de la compañía china es “demostrar su capacidad tecnológica para atraer la atención de la industria y la cobertura de los medios”.

De momento no hay información relacionada con el precio del terminal plegable, pero el informe señala que estaría disponible a principios del próximo año para poder anticiparse a la propuesta de Samsung. Actualmente, la principal preocupación de Huawei está en su proveedor de pantallas, pues existe la posibilidad que no pueda proporcionarle todos los paneles solicitados. Es probable que la fecha de lanzamiento del smartphone plegable de Huawei se vea afectada si BOE no puede cumplir con el pedido.

Lo anterior es una situación que, por el contrario, no está experimentando Samsung, la cual ya está lista para cubrir la demanda del dispositivo que tendría un precio inicial de 1.500 dólares.

Una de las ventajas que podría tener Huawei con su proveedor es que este último está recibiendo apoyos económicos muy importantes por parte del gobierno chino, demostrando así la ambición del país asiático por convertirse en un territorio referente en el sector tecnológico, algo que ya ha ido logrando en los últimos años. Es probable que en los próximos meses tengamos más información sobre el smartphone plegable de Huawei, la segunda compañía que se suma a una batalla que apenas comienza.

Hipertextual