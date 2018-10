Atléticos de Oakland quieren mantener la racha de victorias

julio 25, 2018 - 10:41 am

Luego del juego de las estrellas de la semana pasada, comenzó a todo vapor la segunda parte de la temporada regular del béisbol las Grandes y este miércoles 25 de julio, el Global Life Park de Arlington, Texas, recibirá a partir de las 8:05 PM, hora de Venezuela, el duelo entre Atléticos de Oakland y Rangers de Texas. La serie entre estos equipos que pertenecen a la división oeste de la Liga Americana inició el pasado lunes, y pelean por, si quiera, obtener un puesto que les garantice disputar el juego del Wild Card que los llevaría la postemporada. Los Rangers tienen una difícil tarea de encontrar su senda victoriosa, ya que viven una temporada para el olvido y, si quieren tener chance de clasificación, deben vencer juegos urgentemente. Los Atléticos vienen de una gran cadena de triunfos y no están tan alejados de su objetivo, inclusive, tienen oportunidad aún de clasificar como los primeros en su conferencia. En OddsShark es posible obtener las mejores cuotas y pronósticos para este y todos los encuentros del béisbol de las Grandes Ligas.

Los Atléticos de Oakland vienen de ganar 7 de sus últimos 10 enfrentamientos, con 3 ganados en fila, la mejor racha de la conferencia y, además, están a solo 2,5 juegos de uno de los puestos para el comodín, demostrando la gran fase en la que se encuentran. En la tabla de posiciones, Oakland tiene récord de 58 ganados y 43 perdidos, y juega mejor como visitante que de local.

El abridor por los Atléticos será el veterano lanzador derecho Edwin Jackson, que en este año tiene 1 triunfo y 2 reveses, estos últimos al hilo, con 23 ponches y 2.93 de efectividad. A pesar de las dos derrotas consecutivas de Jackson, en ambos encuentros el lanzador demostró una gran calidad con el brazo y es probable que siga mejorando durante esta temporada. Para los sitios de apuestas, un triunfo de los Atléticos es visto como muy probable, y que se logre, se paga a -110.

Por otro lado, los Rangers de Texas tienen un gran desafío por delante, necesitan vencer muchos duelos y ganar varios juegos en fila, para realmente tener algún tipo de oportunidad de estar en la postemporada de esta campaña. Los Rangers están en el último puesto de la conferencia oeste de la Liga Americana, con 42 victorias y 59 derrotas a 23,5 juegos del líder, los Astros de Houston. Además, los tejanos están en este momento a 18,5 juegos de diferencia del comodín, por lo que, a pesar de ser muy cuesta arriba, la esperanza es lo último que pierden.

Martín Pérez abrirá por los texanos

Texas tiene mejor registro jugando como visitante que en casa, no obstante, con esta serie buscan cambiar ese panorama y demostrar fuerza en casa. Para conseguir su objetivo, los Rangers traerán al montículo este miércoles al lanzador venezolano Martín Pérez, que este año no ha podido lucirse con el brazo, y tiene registro de 2 ganados y 4 derrotas, con 21 ponches y una alta efectividad de 8.05. En la ofensiva de los Rangers también estarán los venezolanos Elvis Andrus, Robinson Chirinos, Rougned Odor y Carlos Tocci. Para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, los Rangers no son favoritos para llevarse la victoria, y que lo logren se paga a +100.

Noticia al Día