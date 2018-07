Hoy un año más de la muerte del cantante estadounidense Barry White

julio 4, 2018 - 6:30 am

Barry White Nacido en Galveston, Texas, como Barry Eugene Carter, fue un artista estadounidense del género R&B y soul. Caracterizado por un timbre bajo-barítono, grave y ronco, ganó tres premios Grammy y varios reconocimientos por su estilo varonil, romántico y sensual.

El mayor éxito de White vino en la década de 1970 como artista solista. Durante su carrera editó 26 álbumes y llegó tres veces al número 1 de las listas Hot 100 en su país, con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso: Love’s Theme (interpretado por su orquesta Love Unlimited Orchestra), Can’t Get Enough of Your Love, Babe y You’re the First, the Last, My Everything, las dos últimas procedentes del álbum Can’t Get Enough de 1974. Falleció en 2003 debido a una insuficiencia renal crónica.

