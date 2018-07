Hoy se celebra el día de Los Beatles ¿Sabes por qué?

julio 10, 2018 - 6:48 am

Cada 10 de julio la ciudad de Liverpool celebra el Día de los Beatles. La fecha se conmemora debido a que un día como hoy pero de 1964, el cuarteto regresó a su ciudad de origen después de una exitosa gira en Estados Unidos, suceso que los catapultó a la fama.

En este primer ‘World Tour’, que duró del 4 al 30 de junio de 1964, visitaron varias ciudades de Australia y Nueva Zelanda, así como Copenhague, Hong Kong y Holanda. Meses antes, el 9 de febrero del mismo año, habían conquistado al mercado estadunidense al presentarse en el Ted Sullivan Show y dar un par de conciertos, en Washington y el Carnegie Hall de Nueva York.

El 10 de julio es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama, y desde 2008, su aniversario ha sido celebrado como el día de The Beatles en Liverpool y Hamburgo, las ciudades donde la banda sentó las bases para su estrellato.

En esta fecha bien vale celebrar al ritmo de Let It Be, Yesterday, Hey Jude, Come Together, Help!, In My Life, Oh! Darlin”, entre muchos tantos éxitos de esta banda inmortal.

