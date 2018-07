Hinterlaces: 69% de los venezolanos considera que empresas expropiadas deben ser devueltas a sus dueños

julio 1, 2018 - 12:29 pm

El periodista José Vicente Rangel en su programa dominical informó acerca del reciente sondeo realizado por la encuestadora Hinterlaces.

En esta encuesta se concretaron 1580 entrevistas desde el 24 de mayo al 9 de junio de este años.

A la pregunta sobre las medidas concretas que debería aplicar el Ejecutivo nacional en materia económica, específicamente sobre convertir las empresas expropiadas en empresas mixtas, expropiar más empresas o devolver las ya expropiada a sus dueños anteriores, 69% indicó devolverlas, 27% convertirlas en mixtas, 3% expropiarlas, mientras el 1% no sabe no responde.

Sobre cambiar el actual modelo económico por uno capitalista, o hacer más eficiente y productivo el modelo socialista, 66% se decantó por esta opción, 29% por cambiarlo a un modelo socialista, en tanto el 5% no sabe no contesta.

En cuanto a estar de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que lo mejor para Venezuela lo mejor es un modelo económico en donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas expropiadas sociales, el 82% respondió estar de acuerdo, 16% en desacuerdo. El 2% no sabe o no contesta.

Si está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada, el 62% señaló estar de acuerdo, 35% en desacuerdo, mientras que el 3% no sabe o no contesta.

Referente a estar de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las que se guíe la empresa privada 78% respondió estar de acuerdo, 20% en desacuerdo y el 2% no sabe no contesta.

Por último sobre estar de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que el Gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional, el 87% expresó estar de acuerdo, el 11% no estarlo. 2% no sabe o no contesta.

Globovisión