Henry Ramos Allup: Salida de AD de la MUD no fue una decisión inopinada

julio 9, 2018 - 3:12 pm

El secretario general del partido político Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, afirmó que la salida de la tolda política de la colación de partido Mesa de la Unidad (MUD) “no fue una decisión inopinada”.

“Nuestra decisión para separarnos (…) “no fue una decisión inopinada”, Así lo indicó el también diputado de la Asamblea Nacional (AN) durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1.

Advirtió además que si la oposición no se articula, la gente no la verá como opción; al tiempo que habló de la importancia de “incorporar al chavismo disidente”.

Insistió en que la salida de AD “no es un divorcio”, sino el deseo de “articular algo que sea efectivo y eficiente”.

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) consideró que “no puede ser que Acción Democrática para unas cosas sea determinante y para otras no se tome en cuenta”.

A su vez agregó que la tolda no se sumará “a ninguna de las plataforma ya existentes”, y sostuvo que el acto de salida no genera ningún vacío “porque en los procesos sociopolíticos no puede haber vacíos”.

Igualmente, anunció que tienen previsto en la tolda blanca hacer una gira por el interior del país que “contará con integrantes de los otros partidos políticos”.

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) aseguró que “no está prevista ninguna opción de diálogo”, con el gobierno nacional bajo las circunstancia que este lo plantea.

Por último calificó al recién electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un “político eficiente (…) con mucha experiencia”.

Globovisión