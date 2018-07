Hacerte “la difícil” arruina el amor, según expertos

julio 2, 2018 - 8:41 pm

Alguna vez has escuchado la frase: “hazte la difícil” en el amor? Muchas mujeres tienen la idea de que el hecho de tener una actitud un tanto arrogante con los hombres tiene un efecto positivo.

Sin embargo, una reciente investigación dio a conocer que esto no es así, pues las reacciones en el cerebro masculino genera efectos totalmente opuestos, razón por la cual terminan alejándose cuando este tipo de actitud femenina es sumamente soez.

Si bien “hacerte la difícil” puede resultar para algunas mujeres, el estudio comprobó que este efecto solo dura por algún tiempo, ya que esto resulta ser una situación muy incómoda para un hombre, pues a nadie le gusta sentirse rechazado.

Una investigación realizada en Stanford Graduate School of Business da a conocer los efectos que esto genera en la mente de un hombre.

Fingir que estás demasiado ocupada, no responder mensajes y llamadas y tener una actitud demasiado cortante, podría terminar por hartarlo y terminará alejándose cuando menos lo esperes. Así que más que ser una “estrategia de conquista”, puede terminar con ese vínculo que deseas formar.

Demuestra tu madurez de una manera más sensata y si notas que a esa persona le llamas la atención, envíale señales de que tú también sientes lo mismo por él. Si eres de las que no les gusta ser “tan obvia”, puedes buscar maneras más sutiles con actos tan simples como escucharlo con atención mientras habla contigo, decirle lo bien que huele o lo bien que le sienta una camisa, en fin, existen muchas maneras de demostrar que te sientes atraída por él sin decirle directamente: me gustas.

Otra investigación publicada por la organización estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences asegura que es muy importante que esa persona entienda muy bien lo que realmente esperas y quieres de esa posible relación.

Así que ya lo sabes, “hacerte la difícil” puede resultar todo lo contrario al efecto que deseas generar en esa persona especial y quizá sea el motivo por el cual fracasas en las relaciones amorosas que deseas se desarrollen.