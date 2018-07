GNB desmantela caleta de vehículos robados en Cabimas

julio 12, 2018 - 10:35 am

En horas de la noche del día de ayer guardias nacionales tras labores de inteligencia, supervisión y control en la carretera nacional Lara-Zulia, lograron localizar una caleta o especie de taller clandestino de vehículos robados ubicado en el sector La Ford del municipio Santa Rita.

El General de División Juvenal Fernández López, Comandante de la Zona 11 Zulia destacó la labor de los funcionarios del Destacamento 113, quienes mediante información recolectada por agentes de inteligencia, se pudo desmantelar este centro de enfriamiento de vehículos robados, asociado, presuntamente, a una organización delictiva que aún está siendo investigada.

“En el lugar se encontraron 3 vehículos: un Toyota Corolla solicitado por la Sub delegación Maracaibo del CICPC, una camioneta Toyota Hilux, igualmente solicitada por la Sub delegación Cabimas del CICPC y una Hummer H3, solicitada robo por la Sub delegación Maracaibo del CICPC por robo de vehículos, al igual que los otros dos casos anteriores” explico el General Juvenal Fernández.

Los vehículos y las evidencias de interés criminalistico fueron puestos a la orden de la fiscalía del Ministerio Público para sus actuaciones legales.

Noticia al Día