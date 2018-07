Fergus Walshe: Empresas podrán asumir nueva reconversión a pesar de las pérdidas, el reto es para la banca

julio 31, 2018 - 5:02 pm

Fergus Walshe Belloso, presidente de la Cámara de Comercio en el Zulia, fijó su posición ante Noticia al Día sobre la nueva reconversión monetaria, la postura de diversos sectores económicos y el reto que implicará, no solo para el gremio empresarial; sino para la Banca, la puesta en marcha del nuevo cono monetario para este 20 de agosto.

Decretos emitidos y actualizados

Luego que se oficializó el tercer decreto emitido el pasado 25 de julio para el proceso de reconversión monetaria con la nueva actualización para la eliminación de dos ceros más, en referencia al primer decreto emitido el 22 de marzo donde se ordenaba la eliminación de tres ceros a la moneda nacional, mucha ha sido la angustia e incertidumbre de los venezolanos con el destino próximo a llegar.

Este nuevo decreto establece que “a partir del 1° de agosto de 2018 y hasta que el Banco Central de Venezuela mediante Resolución disponga otra cosa, todos los instrumentos por los cuales se ofertan los precios de bienes y servicios, así como otros que expresen importes monetarios”, deben expresarse dividiendo el monto actual entre 100.000 y no entre 1.000 como se hacía desde mayo, señala el artículo 3 del Decreto ayer publicado.

Igualmente se dio a conocer la entrada en vigencia de esta actualización en el cono monetario para el próximo 20 de agosto de 2018, contrario al segundo decreto oficializado donde se postergaba la entrada en vigencia de los tres primeros ceros eliminados para el 04 de agosto y se establecía que no se desmonetizarían todos los billetes actuales.

Sin embargo, ahora el BCV le corresponde fijar las normas para el redondeo, y será la instancia que decidirá, en definitiva, cuáles y hasta cuándo seguirán circulando los billetes del actual cono monetario.

Walshe manifiesta que no existe como tal una nueva normativa por parte del gobierno para esta actualización, sino que lo que viene es una modificación a la reconversión monetaria que significa la eliminación de dos ceros adicionales. Sin embargo, asevera que no es algo tan sencillo, puesto que implica otra vez la modificación en todas las plataformas de las empresas grandes, medias y pequeñas, quienes manejan sistemas operativos y deben recurrir a programadores que entren a sus tablas tecnológicas para cambiarlas.

“Esto es poner a la gente a pegar carrera, porque en un mes cuesta hacerlo, ya que los operadores no están todos disponibles para hacerlo y, junto a esto, se está generando otra vez angustia porque es una cosa traída por el sombrero, ahora son cinco ceros y no tres; y la verdad que de nuevo la falta de planificación nos pone a las empresas contra la pared”, dijo Walshe.

Las empresas vs la Banca

El titular de los comerciantes expresó con firmeza la eficiencia de las empresas para reaccionar rápidamente a los cambios establecidos por el gobierno nacional en cuanto a la reconversión de la moneda; que a pesar de contar con un tiempo limitado y tempranos anuncios; están listas para asumir esta situación, mientras que por otro lado asegura que el verdadero reto para poder aplicar este decreto será para la Banca.

“Las empresas vamos a poder hacerlo, nos va a costar más dinero porque tenemos que pagar asesores para que nos hagan la reforma tecnológica. El reto está en la Banca y el Banco Central de Venezuela (BCV), ya que ellos son los que tienen un software más complicado, el cual requiere pagar una fortuna en dólares para poder modificarlo y saber si el cono monetario lo van a tener en las manos para poder empezar a entregarlo”.

¿Se va a poder implementar?

“Solo la Banca podría decirlo” ratifica Walshe. También asegura que es la Banca la única encargada de entregar el nuevo cono monetario y, que además, hoy por hoy, por más que el comercio electrónico esté en auge, el pago de transporte y muchas otras cosas más siguen siendo en efectivo y es algo que no se puede cambiar.

“En ciudades como Caracas, no están cobrando el metro y puedes montarle gratis, pero ¿aquí cómo haces para trasladarte de la Concepción a Maracaibo, de San Francisco a Maracaibo o simplemente de las Playitas a Delicias Norte? No puedes, tienes que pagar en efectivo y si no está el nuevo cono monetario circulando, no se puede implementar” aseguró.

¿El cambio y consecuencias para las empresas ¿Estarán listas o no?

Muchos son los contras de este nuevo ajuste en la moneda nacional. Partiendo del cambio en todas las plataformas económicas y tecnológicas y de las consecuencias, que no solo la actualización en estos sistemas genera en las empresas, sino las constantes modificaciones por parte del mandatario nacional, en las fechas para la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, las cuales ocasionan perdidas e incertidumbre en las diferentes organizaciones.

El presidente de la Cámara de Comercio en el estado Zulia, Fergus Walshe, fijó su posición con respecto a estas alteraciones y los efectos que estas producen en el sector económico. “Las empresas están listas para el cuatro de agosto, pero volver a modificar al 20 de agosto puedo decir que muchas pueden estar listas, sin embargo, por lo temprano del anuncio, no sé realmente del 100% cuántas van a estar listas (…) yo estimo que un 20% o un 30% no van a estar listas” testificó.

Una cantidad de organizaciones empresariales podrían no terminar el proceso por la inmediatez del mismo, ya que deben meterse con la máquina fiscal, con las tablas tecnológicas dentro de los sistemas operativos que controlan las finanzas y requieren todas un asesor tecnológico que facilite el proceso, pero eso no los salva de las pérdidas ocasionadas por las distintas modificaciones.

“Son pérdidas, la providencia de la reconversión a los precios de los productos e indiscutiblemente las empresas tuvieron que contratar personal y pagarle, si tiene que haber un traslado de costos de esa reconversión y por la improvisación ahora tiene que hacerse otro gasto, entonces te vuelves a meter en los sistemas operativos, así yo sí creo que eso va a infringir en el precio.

Muchas son las pérdidas producidas por una segunda actualización dentro de los sistemas computarizados y, además, de como estas no tendrán una retribución de los costos generados por la realización, por segunda vez consecutiva, de este proceso y podría ocasionar cambio en los precios de los productos por esta razón.

