julio 9, 2018 - 2:39 pm

La brillante periodista y productora audiovisual Fabiana Fuentes cuenta su historia de vida y cómo superar las adversidades a través de su canal de Youtube “Motívate con fa”.

Como se sabe, Fuentes fue diagnosticada hace tres años de tumor cerebral y fue intervenida de urgencia. La cirugía produjo una hemiplegia en el costado izquierdo de su cuerpo. Eso le obligó a terapias de recuperación extenuante.

Fabiana indicó que tenía rabia e impotencia al no poder mover el cuerpo del lado izquierdo y se preguntaba mil veces ¿por qué a mí? “Al inicio de la enfermedad sufrí ataque de pánico, amargura y tristeza. Comencé a trabajar en mi recuperación, hice de todo, pero no me sentía feliz y no lo entendía, me sentía frustrada”, dijo.

Tras el diagnostico tuvo que decidir si enfrentarlo con la mejor de las actitudes o rendirse y fue cuando decidió batallar contra la enfermedad. “La vida te enseña a ser más fuerte, a ser diferente”, expuso. Ahora ama la vida más que nunca: “Hay dos formas de ver la vida llena de limitaciones o llena de oportunidades”.

“Las personas viven quejándose o deprimiéndose por tonterías que no tienen sentido. Todos tenemos problemas, pero también tenemos la oportunidad de salir adelante. No seas víctima de las circunstancias, enfrenta tus miedos, es momento de encontrarte a ti mismo y de sentirte orgulloso de tus logros”, destacó.

