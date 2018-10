julio 25, 2018 - 1:09 pm

El site A la Verdad Mundial ha posteado este interesante video con el comentario: “Ahí vienen”. Pueden apreciarse extrañas luces en el cielo descendiendo. Una se oculta. ¿Meteoritos o naves?.

Wikipedia define esto como un encuentro cercano:

En ufología u ovnilogía, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado (OVNI) y, en ocasiones, de sus hipotéticos ocupantes.

Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Josef Allen Hynek (1910-86), y apareció por primera vez en un libro escrito por él en 1972.1​ En esa obra, él introdujo los tres tipos básicos de encuentros posibles. Las categorías adicionales fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos.2

El nombre de la película de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind (“Encuentros cercanos del tercer tipo”, 1977), está basado en la escala original de Hynek.

Los avistamientos a más de 150 metros (500 pies) de distancia son clasificados como “discos diurnos”, “luces nocturnas”, “informes visuales o por radar”, etc. Los menores a esa distancia se clasifican en los distintos subtipos de encuentros cercanos. Hynek, y posteriormente otros autores , argumentan que los encuentros cercanos auténticos deben darse a esa distancia aproximada como máximo, para así reducir y posteriormente eliminar la posibilidad de confusión de una aeronave convencional, o algún fenómeno meteorológico (como nubes de forma inusual) o sideral (como la caída de un meteorito o de una estrella fugaz).