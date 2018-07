Esto es lo único que necesitas para ser feliz, según la psicología

julio 29, 2018 - 1:15 pm

Todos queremos ser feliz en este mundo ¿pero cómo lograrlo? Hay quienes definen a la felicidad como algo momentáneo y pasajero y si bien esto podría tener algo de cierto, más que buscar una felicidad constante, lo que realmente deseamos es equilibrio en nuestra vida.

De acuerdo a la psicología, todos seres humanos buscan esto a lo largo de su existencia, pero pocos son quienes logran hacerlo.

La rama de la psicología se ha interesado en el tema y por ello es que se han hecho diversos estudios que tienen como principal objetivo encontrar ese ‘algo’ que todos buscamos para estar mejor con nosotros mismos y con nuestra vida.

Una investigación llevada a cabo por TedTalk ha analizado durante los últimos tiempos a un grupo de personas para encontrar cuáles son las coincidencias que los convierten en personas más felices.

Las personas más felices de todo el grupo no eran las más ricas, las que tenían los mejores trabajos o las que tenían el coche de sus sueños. Las personas más felices fueron las que tuvieron una vida llena de relaciones interprersonales sanas y de calidad.

Cómo nos relacionamos con los demás, lo que toleramos y lo que deseamos es exactamente lo que nos prepara para la miseria o la alegría ¡y solo tú eres quien decide! Si te relacionas con personas tóxicas e inseguras, es el mismo tipo de energía negativa que atraerás a tu vida.

En cambio, si te relacionas con personas positivas que te incentiven a cultivarte como ser humano, personas con quien puedas charlar de crecimiento personal, que te ayuden a ver la vida desde una perspectiva distinta para enriquecer tu interior y alimentar el alma, eso ayudará a equilibrarte y, por consiguiente, a sentirte mucho más plena con tu vida.

Como humanos, estamos conectados para conectarnos. El amor es el lenguaje universal, es lo único que puede relacionarnos con cualquier otra persona. Las relaciones son lo único que une a la raza humana. Estamos aquí para relacionarnos con quienes nos rodean. ¡Siempre!

Así pues, tener relaciones interpersonales fructíferas te permitirá crear una vida mucho mejor. Tener relaciones que te empoderen nos llevará a una vida de empoderamiento. Es muy importante elegir a tus amistades y pareja con el mayor juicio y sabiduría interna.

También debes sentirte cómoda con lo que haces de tu vida. ¿Eres realmente feliz con tu trabajo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu mejor método para alcanzar tus sueños? Recuerda que si tú no haces las cosas por ti misma, nadie más las hará por ti. Eres la responsable de tus actos y tu vida va a caminar conforme a las decisiones que tomes en el presente. Los lamentos y anhelos no sirven de nada si no hay acción de por medio.

Soy Carmín