Esto dice la gente: No se deben quitar ceros a la moneda sino mantener los precios

julio 26, 2018 - 4:58 pm

Luego que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara la implementación de un nuevo cono monetario, que entrará en vigencia el próximo 20 de agosto los zulianos opinaron sobre la medida de esta futura reconversión que consiste en la eliminación de cinco ceros de la moneda venezolana.

La mayoría de los consultados mencionó no estar de acuerdo con esta decisión así como tampoco creen que sea la opción adecuada para mejorar la situación económica que atraviesa el país.

Tal es el caso de Jonkeider Pachano, quien aseguró que quitarle los cinco ceros a la moneda no es la solución para contrarrestar la inflación en Venezuela “es un pañito de agua tibia que se va a poner muy caliente (…) no le digan a la gente que se va a solucionar porque no es así, ¿qué hará el que gasta 90 mil bolívares diarios en pasajes cuando el mínimo será un bolívar, es decir 100 mil bolívares actuales”.

Para Paul Sánchez lo ideal sería “es dolarizar al país y el término del sistema cambiario, el tema de las devaluaciones queda a un lado”, al tiempo que resaltó que las empresas tendría oportunidades de invertir y producir en el país.

No le gusta este nuevo cambio monetario

Por su parte, Ender Peña manifestó que esta medida es un “atraso para el país” ¿Cuánta cantidad de dinero nos queda en el banco? Se cuestionó, al tiempo que resaltó que como comerciante le guste o no debe adaptarse a este cambio.

“Es una locura porque los venezolanos no estamos preparados para esto (…) lo que debe hacer el Gobierno es mantener los precios de los productos, nosotros estamos trabajando por convicción porque todo está por las nueves”, refutó Luigi Pachano.

Mientras que Hamma Parra destacó que el Gobierno “pretende disfrazar la economía para ocultar los verdaderos problemas”, haciendo referencia a la falta de efectivo en la ciudad y alto precio de los productos.

Noticia al Día

Fotos: Jairo García