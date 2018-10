Estas son las preguntas que debes hacerte para saber si has encontrado al amor de tu vida, según Obama

julio 4, 2018 - 7:42 pm

Tal parece que una habilidad secreta de Barack Obama es dar consejos amorosos, según dio a conocer Dan Pfeiffer, quien fuera su director de comunicación en la Casa Blanca, en su libro Yes, We (Still) Can, donde recoge anécdotas vividas al lado del ex presidente de Estados Unidos.

Barack le habría compartido a Pfeiffer un valioso consejo, el que les da a todos sobre el matrimonio, y es hacerse estas tres preguntas sobre su pareja:

1. ¿Esa persona es interesante?

Pfeiffer recuerda que el presidente le preguntó eso y le dijo que “pasarás más tiempo con esta persona que nadie por el resto de tu vida, y no hay nada más importante que querer escuchar siempre lo que ella tiene que decir sobre cosas”.

2. ¿Esa persona es divertida?

Obama, quien una vez fue conocido entre sus allegados como el “comediante en jefe” de la nación, le recordó a Pfeiffer que es importante compartir el sentido del humor con su pareja. “¿Te hace reír?”, preguntó Obama.

3. ¿Serán buenos padres?

Pensando en los próximos años, Obama preguntó a Pfeiffer: “No sé si quieres tener hijos, pero si lo haces, ¿crees que será una buena madre?”.

El ex presidente agregó que “la vida es larga y estas son las cosas que realmente importan a largo plazo”.

Barack con frecuencia le da crédito a su esposa Michelle por su éxito no solo en política sino también en la vida. Durante su último discurso en enero de 2017, le dirigió un mensaje: “Los últimos 25 años no solo ha sido mi esposa y madre de mis hijas, ha sido mi mejor amiga”.

Pfeiffer señala que, en 2016, asistió a cuatro bodas diferentes de personas que se conocieron mientras trabajaba para Obama, una de las cuales era suya. “Obama siempre estuvo muy orgulloso de las cientos de relaciones que surgieron de sus campañas y su administración”, escribe Pfeiffer.

Así que ya sabes linda, antes de decir “sí acepto” deberías hacerte estas preguntas.

Soy Carmín