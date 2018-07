Estas señales demuestra que un hombre no es el amor de tu vida

A veces es difícil aceptar que estamos a lado de una persona con la que no somos verdaderamente felices y por eso, hay señales que demuestran que unno es el amor de tu vida.

Ya sea porque quieres conservar apariencias, porque te pesa imaginar el tiempo “invertido” o simplemente porque estás enamorada pero la relación es pésima, decides quedarte a lado de alguien que claramente no es el indicado.Si estás leyendo esto es porque tienes dudas de tu relación actual, por lo que te invitamos a leer los siguientes puntos; si tu chico cumple algunos es mejor que te vayas despidiendo.

– No van hacia el mismo rumbo

Si tienen planes diferentes para su futuro se van a topar con muchos problemas; no digo que deban ser exactamente iguales pero por lo menos deben coincidir en temas importantes como el manejo de finanzas, roles de género y si quieren o no tener hijos. Si no están de acuerdo en estos temas muy probablemente la relación llegue a su fin.

– No supera a su ex

Está más que claro que si sigue teniendo contacto con su ex es porque no ha podido superarla. Si estás a lado de alguien que no puede resolver sus problemas del pasado difícilmente podrá darte tu lugar.

-Es egoísta en la cama

La conexión sexual es tan importante como la emocional, por ello debes evaluar tu vida íntima y determinar si de verdad los dos están satisfechos o si él piensa solamente en él y en su satisfacción sin prestar importancia a la tuya.

– Te hace llorar constantemente

Las discusiones son normales en una pareja, lo que no es normal es que él te lastime constantemente con sus acciones. Si a pesar de que han hablado de lo que les gusta o no y aún así hace cosas que te lastiman, entonces es hora de decir adiós.

– Simplemente lo sabes

No es necesario engañarnos a nosotras mismas, muy en el fondo sabemos si estamos o no con la persona correcta. Solo hace falta que seas honesta y que aprendar a escuchar tu intuición.