¡Están que se mueren! Gustavo Elis le responde con un “temazo” a Corina Smith, tras su ruptura

julio 31, 2018 - 12:50 pm

El cantante venezolano, Gustavo Elis estrenó este sábado su nueva canción titulada “Ya no importa”, tema que fue promocionado por el cantante en la redes sociales con la imagen de un corazón roto; dicha imagen representa la situación sentimental que vive Elis ante la ruptura con la también cantante, Corina Smith.

La promoción del sencillo generó una ola de comentarios por parte de sus fans, quienes no dudaron en escuchar la letra de la reciente canción. “No puedo negar que esto me duele, pero me toca hacerme el fuerte. Voy a fingir una sonrisa, aunque por dentro esto me hiere”, expresa el cantante al inicio de la canción.

El tema está relacionado al sencillo de Corina Smith en respuesta a “Soy para mí”, canción que así tituló y estrenó previamente la cantante venezolana. Es indudable que para los dos cantantes es un trago amargo la ruptura definitiva de la relación amorosa.

Por su parte, Elis publicó en su cuenta de Instagram gran parte del material audiovisual perteneciente al nuevo sencillo “Ya no importa (Angels)”, junto a la publicación el cantante comentó: “La música siempre será mi manera de expresarme ? #yanoimporta link en mi perfil”.

Agencias