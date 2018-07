Esta es la foto con la que Selena Gómez rompió récord de likes en Instagram

julio 26, 2018 - 7:33 pm

Selena Gómez rompió récord delikes en Instagram. Y es que la artista compartió una imagen hace unos días, y logró acumular un millón de likes en 13 minutos.

En la fotografía, vemos a la intérprete de “Kill Em with Kindness” y “Love You Like a Love Song” a bordo de un yate y sonriendo de oreja a oreja mientras celebraba su cumpleaños número 26 con amigos y familiares.

“Otro año más. Gracias por todo el amor que he recibido en mi cumpleaños. No podría estar más agradecida con ustedes y mis mejores amigos por celebrar conmigo. Los quiero un montón. Que Dios los bendiga”, escribió Gómez en el pie de la imagen.

Hasta la fecha, la imagen ha llegado a acumular más de 9 millones de “me gusta”.

