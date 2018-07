En el Metro no hay vagones, pero sí bajones

julio 13, 2018 - 11:56 pm

Al amanecer en una calurosa ciudad como lo es Maracaibo provoca andar en taxi, pero como es de costumbre toca “el Metro” para poder llegar a los destinos rutinarios, lo trágico del tema es que cuando uno llega a la estación Altos de la Vanega, se encuentra con la no grata sorpresa que están cerradas las puertas por problemas con el voltaje eléctrico y que está falla no permite encender los vagones para poder prestar el servicio.

No obstante a esto, se le suma el hecho de que el Metro abre su puertas a las 9:00am, haciéndole la vida más difícil a los obreros que necesitan llegar a sus trabajos a tiempo, los constantes bajones de electricidad no permiten un perfecto funcionamiento del servicio, hasta que no se ha solucionada la problemática eléctrica será un caos total.

Al otro día, uno llega con la confianza de que está vez si podrá disfrutar del servicio con normalidad pero resulta que el Metro de Maracaibo está paralizado nuevamente, lo que provoca un malestar y un sufrimiento porque toca caminar muchos kilómetros para buscar otras alternativas y así lograr llegar al trabajo o sencillamente dirigirse a su destino. Ante esta situación solo queda resinarse al uso del transporte convencional, que suma un 80% de unidades fuera de servicio y largas colas de esperas bajo un inclemente sol. Aunado a esto tener la osadía y fortaleza mental para trasladarse en cualquier tipo de vehículo, ya sea una chirrinchera, un camión, convoy, cavas, mencionando también que siempre estarán totalmente abarrotados de personas desesperadas por trasladarse, así que si toca irse “guindando” no hay otro remedio.

Se hizo costumbre que no funcione el Metro, ante el déficit eléctrico se cierra por tercer día las puertas de las estaciones lo que deja ver a los usuarios desesperados por prontas soluciones. Al paralizarse este medio de transporte más de 200 mil pasajeros que a diario suelen servirse se ven en la necesidad de pasar un “tormento”.

Por fin el Metro de Maracaibo abre sus puertas, cuando son más de las 9:00am, con tan solo dos vagones en funcionamiento, lo que hace que los usuarios se peleen por entrar de primeros para lograr llegar a sus destinos. Es una total odisea poder entrar a los vagones por que los usuarios que esperan, desesperados buscan montarse sin importar chocar con las personas que bajan.

Todas las estaciones se encuentran colapsadas porque es para muchos la única alternativa para poder trasladarse de manera gratuita ya que ha todo estos problemas se le suma la falta de efectivo, lo que evidencia un caos total.

Por obvias razones, aquellos que diariamente necesitan el servicio de transporte que el Metro debería ofrecer están sumamente molestos, este es el caso de Yesika Escalante, quien dijo: “¡Qué resuelvan el problema de la electricidad y de los repuestos para los trenes, pero que se active el metro en su totalidad! Sufro mucho teniendo que esperar carros y por eso ahora estoy llegando tarde al trabajo”.

La voz de Ernesto Rodríguez se alzó para clamar por la reactivación del medio de transporte masivo, el trabajador ansioso por llegar a tiempo a sus labores expresó con desesperación y resignación que “No importa estar en los vagones como plátanos en un camión sino llegar al destino”.

“Los pasajeros sufrimos más, todos los días es el mismo sacrificio para movernos, algo que debería ser normal. El transporte ya ni sirve, la única salvación es el Metro y vamos como sardinas en latas y con calor”, manifestó molesta Aryares Portillo, quien también se ve afectada por esta situación.

Usuarios reportan que el Metro no trabaja todo el día, muchas veces solo funciona en las mañanas. También exigen respeto por parte de los trabajadores de la entidad ya que reciben un mal trato cuando preguntas sobre la situación de colapso. Nadie dice nada, nadie resuelve nada mientras los marabinos colapsan ante la grave situación que afecta cada vez con más contundencia a la población.

Noticia al Día /Sugey Rincón