En bicicleta o a pie: La travesía de un grupo de venezolanos hasta Bucaramanga

julio 29, 2018 - 9:45 pm

Familias enteras han cruzado en autobús o a pie en los últimos meses. Muchos cohabitan y pasan las noches en los parques y terminales de Cúcuta, mientras trabajan de forma informal en las calles para poder establecerse en la zona o seguir su recorrido a otros países como Perú y Ecuador.

Hasta hace dos años un bolívar equivalía a 2.2 pesos colombianos, sin embargo, para mediados de 2018, un bolívares equivale a 0.0025 pesos, por lo que para reunir 50.000 pesos colombianos, que cuesta un tiquete de bus de Cúcuta a Bucaramanga, habría que entregar 10.000.000 bolívares, es decir, unos dos salarios integrales en Venezuela, según lo reseñado por Dejusticia.org.

Por este motivo, decenas de venezolanos afrontan la travesía de realizar el recorrido de 950 kilómetros de distancia a pie o en bicicleta. Este es el caso de un grupo de 13 venezolanos, entre ellos Junior Reverol, Joselyn Castillo y Karina Gómez, una joven embarazada de 8 meses y medio.

De no recibir ayuda de conductores de camiones o de cualquier carro, las familias que caminan de Cúcuta hacia Bucaramanga, avanzan en promedio 12 kilómetros al día.

Jovanny Barreto, un ciclista de ruta hace 23 años hace tres días salió pedaleando de Barinas, al occidente de Venezuela, buscando llegar a Ecuador motivado por la falta de recursos y servicios en su ciudad natal.

“La semana pasada una de mis nietas me pidió comida y no tuve para darle, así que arranqué. No me estoy yendo del todo, yo no cambio a mi Venezuela por ningún país. Hoy nos tocó migrar pero cuando mi Venezuela se arregle, regreso”, aseveró.