julio 7, 2018 - 9:28 pm

El camarero zuliano de los Rangers de Texas, Rougned Odor, conectó cuadrangular en la derrota 2 por 7 de su equipo ante los Tigres de Detroit.

Odor la sacó del Comerica Park en la sexta entrada a unos 392 pies, para llegar a cinco jonrones en la campaña.

La otra carrera de los texanos la produjo el careta criollo Robinson Chirinos con un rodado a la segunda base en la novena inning.

“No one is catching that one!”@RougnedOdor goes way out of Comerica Park!#TexasRangers pic.twitter.com/Pb2qVNU8bM

— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 7 de julio de 2018