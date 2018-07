El zuliano Elías Díaz la botó del parque en el triunfo de Piratas sobre Padres

julio 1, 2018 - 9:59 pm

Colin Moran pegó su segundo grand slam de la temporada y Corey Dickerson y el venezolano Elías Díaz también aportaron cuadrangulares por los Piratas de Pittsburgh, que resistieron el domingo para vencer 7-5 a los Padres de San Diego y llevarse dos de los tres encuentros de la serie.

Moran conectó su batazo a lanzamiento de Tyson Ross con dos en la quinta entrada para darle a los Piratas una ventaja de 6-3. También bateó un grand slam el 2 de abril en el triunfo de 5-4 contra Minnesota.

El receptor zuliano se fue para la calle en el sexto episodio ante el mismo Ross sin corredores en bases, para alcanzar su sexto vuelacerca.

Kyle Crick (1-1) lanzó un innings y un tercio para llevarse el gane. El zurdo venezolano Felipe Vázquez se hizo cargo del noveno episodio para sumar su 17mo salvamento de la campaña con par de ponches recetados.

