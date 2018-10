El venezolano Francisco Arcia conecta jonrón de tres carreras en su estreno en las Grandes Ligas (Video)

julio 26, 2018 - 9:00 pm

Debut soñado para el venezolanos Francisco Arcia en las Grandes Ligas al pegar jonrón de tres carreras en su primer turno con los Angelinos de Los Ángeles, que vencieron 12-8 a Medias Blancas de Chicago.

El receptor criollo, que disputó 584 juegos en las menores, la botó y remolcó cuatro carreras, para ser el primer pelotero de los Angelinos en debutar con ese número de producidas.

Arcia, de 28 años, pegó una línea inofensiva en el segundo inning, gestionó un boleto en el cuarto, se ponchó en el quinto y sacudió su bambinazo en el séptimo ante el dominicano Juan Minaya, para que los Angelinos tomaran una delantera de 9-5. En la octava entrada, añadió un sencillo productor frente a Chris Volstad.

Arcia juntó sus manos y señaló el cielo mientras tocaba el plato de home, antes de ser acosado en el dugout por sus compañeros de equipo. “Un momento increíble”, dijo Arcia después del juego. ” He esperado demasiado para esto. Después de 12 años en las ligas menores, cuando me llamaron anoche, fue el mejor momento de mi vida. Lloré.”

Se convirtió en el octavo jugador en la historia de los Angelinos en conectar un jonrón en su debut en Grandes Ligas, una hazaña recientemente lograda en mayo por su compatriota José Briceño.

Now THAT’S how you make an MLB Debut, Francisco Arcia! @Angels @MLBONFOX pic.twitter.com/zlkiTKJImD

— FOX Sports West (@FoxSportsWest) 26 de julio de 2018