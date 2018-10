El venezolano Diego Cartaya lidera el periodo de firmas de Julio 2

julio 2, 2018 - 4:37 pm

El venezolano Diego Cartaya número uno entre los mejores prospectos internacionales, pactó con los Dodgers de Los Angeles por un bono multimillonario, que aún no ha sido revelado.

Cartaya, quien sobresale por su bateo avanzado, tiene altas capacidades de contacto, además de un gran reconocimiento de los lanzamientos y de la zona de strike. También ha demostrado algo de trueno hacia los canales. A la defensa, Cartaya tiene fama de contar con buenas manos. Maneja a los lanzadores bien y tiene gran inteligencia sobre el terreno.

Con el inicio del período de firmas fuera de los Estados Unidos y Canadá a partir del 2 de julio, se produjo una ola de fichajes entre los mejores 30 prospectos internacionales.

En este período los Dodgers apostaron por el talento venezolano con ocho firmas, siete además de Cartaya: Ender Avendaño, Miguel Droz, Luis Izturis, Gregory Pereira; los lanzadores Christian Suarez, Jeremi Rodriguez y Rafael Tua.

A continuación, la lista completa de dichas promesas, los equipos con los que han firmado y el bono otorgado:

1. Diego Cartaya, C, Venezuela – Dodgers

2. Marco Luciano, OF, República Dominicana — Gigantes ($2,600,000)

3. Misael Urbina, OF, Venezuela — Mellizos (2,750,000)

4. Orelvis Martínez, SS, República Dominicana — Azulejos ($3,500,000)

5. Richard Gallardo, RHP, Venezuela — Cachorros ($1,000,000)

6. Gabriel Rodríguez, SS, Venezuela — Indios ($2,100,000)

7. Noelvi Marte, SS, República Dominicana — Marineros

8. Starlyn Castillo, RHP, República Dominicana — Filis ($1,600,000)

9. Osiel Rodríguez, RHP, Cuba — Yankees

10. Kevin Alcántara, SS, República Dominicana — Yankees

11. Antonio Gómez, C, Venezuela — Yankees

12. Junior Sanquintín, SS, República Dominicana — Indios ($1,250,000)

13. Francisco Álvarez, C, Venezuela — Mets ($2,700,000)

14. Sandy Gastón, RHP, Cuba

15. José De La Cruz, OF, República Dominicana — Tigres (1,800,000)

16. Alvin Guzmán, OF, República Dominicana — D-backs (1,850,000)

17. José López, OF, República Dominicana — Cachorros ($1,500,000)

18. Eduarqui Fernández, OF, República Dominicana — Cerveceros ($1,100,000)

19. Adiso Reyes, SS, República Dominicana — Tigres ($1,450,000)

20. Eduardo García, SS, Venezuela — Cerveceros

21. José Rodríguez, C, Venezuela – Rangers ($2,000,000)

22. Alejandro Pie, SS, República Dominicana — Rays ($1,400,000)

23. Eduardo López, OF, República Dominicana – Medias Rojas ($1,150,000)

24. Alexander Ramírez, OF, República Dominicana — Angelinos

25. Freddy Valdez, OF, República Dominicana — Mets ($1,450,000)

26. Branlyn Jaraba, SS, Colombia — Cerveceros ($1,100,000)

27. Luis Matos, OF, Venezuela – Gigantes ($725,000)

28. Joel Machado, LHP, Venezuela — Cachorros ($850,000)

29. Denny Larrondo, RHP, Cuba — Yankees

30. Jerming Rosario, RHP, República Dominicana — Dodgers ($600,000)

Noticia al Día / MLB