“El Toro” Zambrano luce su brazo en el béisbol de México

julio 24, 2018 - 4:39 pm

Carlos “El Toro” Zambrano salió del retiro que le alejó de los diamantes durante más de cuatro años para lanzar en la Liga Mexicana de Béisbol y ha conseguido destacarse con Leones de Yucatán, en el torneo de verano, que arrancó a principios de julio.

El derecho trabajó cinco entradas el pasado viernes, en las que permitió ocho imparables y tres carreras limpias, para ganar su segunda decisión consecutiva en tres salidas con el equipo melenudo. Ahora, “El Toro” exhibe balance de 2-0, con 3.14 de efectividad en 14.1 innings, repartidos en tres aperturas.

De acuerdo con algunos reportes, la recta del exgrandeliga fue medida durante los entrenamientos de Yucatán entre 93 y 94 millas por hora.

“No sé. Me han puesto la pistola, pero no he querido preguntar”, le dijo Zambrano al blog ADN Magallanero. “La primera vez que lancé un juego simulado (durante las prácticas), tiré 89 mph. Lo sé porque mi hermano estaba detrás, con la pistola y fue quien me lo dijo. Las otras dos veces me sentí mucho mejor. No sé cuánto lancé, pero lo que importa es localizar los picheos, tirar strike y sacar outs”.

Zambrano ha conseguido retirar bateadores en los momentos clave, lo que le he ayudado a conseguir un buen promedio de carreras, pese a los problemas de control que ha confrontando. Ese “mal” le acompañó durante su última actuación con el Magallanes en la temporada 2013-2014 (4,93 BB/P), cuando ayudó a los Navegantes a obtener el título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En su labor de 14.1 entradas, Carlos “El Toro” Zambrano ha recibido 15 indiscutibles y golpeado a dos, mientras que suma ocho boletos por cinco ponches, para un elevado WHIP de 1.605, mientras que los rivales le ligan para .294 de promedio en 51 turnos.

Con información de Meridiano