Impactó el año pasado y fue con El negro del Whatsapp (Video-Entrevista)

Un youtuber español le realizó una entrevista al morocho que invadió la aplicación de mensajería instantánea. El vídeo, desopilante, se viralizó en segundos. ¿Es o no es? . Es uno de los hombres del año. Un tipo que se hizo notar sin necesidad de abrir la boca. Que sin haber estado en los Juegos Olímpicos de Río, seguramente, marcó un récord. Que dijo hola en los momentos más inesperados y dejó su huella en los hombres y las mujeres de todo el mundo. ¿Su nombre? Nadie lo sabe. ¿Su nacionalidad? Tampoco. La calle lo bautizó como El Negro del Whatsapp y en España, según cuentan, empezaron a develar el misterio que hay alrededor suyo. ¿Te interesa? Ven , pasa y lee

Raúl vive en Hospitalet, España, y es quien decidió aprovechar la fama del personaje en cuestión para convertirse en un furor en Youtube. Es que este hombre promete mostrar una entrevista con El Negro de Whatsapp, un fornido moreno que se hizo mundialmente famoso a través de los teléfonos y con un patrón común: llega un mensaje con una foto aparentemente normal pero cuando uno hace click en el enlace aparece este sujeto con un miembro viril de proporciones gigantescas.

El morocho tiene lo suyo. ¿Photoshop o un don natural?

Y el vídeo no desilusiona. Al contrario. Aunque desde un primer momento se nota que se trata de una broma, su contenido es imperdible. Sí, tanto o más que lo que porta el bendito protagonista de esta historia entre sus piernas.

Vestido con un sombrero camuflado, una toalla verde al cuello y una remera ajustada del mismo color, el falso Negro de Whatsapp se presta sin problemas a la charla. Y de arranque cuenta que se llama Jordi. Y sigue: “Yo tenía una vida muy normal pero, de repente, la gente me empezó a reconocer. Iba por la calle y notaba que me miraban y reaccionaban, aunque no entendía por qué”.

Como si se tratara del personaje real, el morocho agrega que “muchos empezaron a pedirme selfies, aunque a otros evidentemente les despertaba alguna envidia“. Y ahí nomas cuenta que recibió regalos y cartas de sus admiradoras y que su vida era un descontrol de fiestas, alcohol, drogas…

Lo más desopilante, de todas maneras, son las opiniones recogidas para el vídeo. Todo en la misma línea de sátira. Un tal Jaume Calvo, de hecho, al cual el graph define como veterinario, revela que él fue quien operó al Negro de Whatsapp de fimosis (es la estrechez de la abertura del prepucio que impide descubrir el glande total o parcialmente). Y sin reírse, remata el chiste acotando que “con la piel que le sacó se mandó a hacer una campera.

El personaje en cuestión llegó a todos los celulares.

Y el segundo testimonio es el de Sandra Puig, una rubia que asegura haber sido su primera novia. Y, llena de picardía, asegura que fue una relación “bastante dura”, que siempre la tuvo “muy llena” y que la ruptura la dejó “bastante dolorida”. Todo eso para terminar el mini reportaje levantándose y caminando ayudada por un par de muletas.

Sobre el final, aunque en la Argentina todavía está vigente, es cuando el Negro de Whatsapp expresa su desencanto por haber pasado de moda. Y, asegura, haber sido reemplazado de los chats por otros memes. “Todo se acabó, se fue, empezaron a sustituirme poco a poco. Fue como despertarse de un sueño. Cuando has estado en la cima, bajar cuesta, cuesta mucho”, explica.