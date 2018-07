El criollo Wilson Contreras soltó su 14to jonrón en éxito de Cachorros sobre Tigres

julio 4, 2018 - 7:24 pm

El colombiano José Quintana, el venezolano Wilson Contreras y el boricua Javier Báez asumieron este miércoles sus responsabilidades y guiaron a los Cachorros de Chicago en una victoria de 5×2 sobre los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas.

El cafetero Quintana se desbordó con excelente pitcheo, Contreras con soberbia ofensiva y Báez con sensacional robo de home.

Quintana (7-6) permitió solamente dos carreras y cinco hits en seis entradas para ganar por primera vez desde el 31 de mayo.

En esta ocasión derrotó en duelo monticular al dominicano Francisco Liriano (3-5), que soportó tres anotaciones y cinco imparables, además de otorgar cinco boletos, para su tercer revés al hilo.

El taponero de los Cachorros, Brandon Morrow, trabajó la novena entrada en blanco para anotarse su decimonoveno salvamento en 20 oportunidades y Chicago se anotó su sexta victoria al hilo.

Por su parte, el carera criollo Contreras empalmó su decimocuarto bambinazo de la campaña, para empujar tres anotaciones en la sexta entrada ante el lanzador Louis Coleman.

.@WContreras40 is 7-for-15 this homestand and has a hit in 10 of his last 11 games. #EverybodyIn https://t.co/gdRdxZuUXL pic.twitter.com/uKDjP7jvvh

— Chicago Cubs (@Cubs) 4 de julio de 2018