julio 8, 2018 - 4:42 pm

El venezolano Josef Martínez y el paraguayo Héctor Villalba anotaron los goles para ayudar al Atlanta United a vencer este sábado 2-0 al Filadelfia Union.

Brad Guzan tuvo tres atajadas para su sexto encuentro con la portería en cero de la temporada para Atlanta, que tiene 12 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Martínez anotó su gol 18, la máxima cifra de la campaña en la MLS, para dar a Atlanta la ventaja 1-0 a los 58 minutos, al convertir desde el punto penal, luego que el portero de Filadelfia, Andre Blake, concediera el tiro de castigo al derribar en el área al paraguayo Miguel Almirón.

What’s cooler than being cool?@JosefMartinez17 from the spot ❄️ pic.twitter.com/KouhZtPhsl

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 8 de julio de 2018