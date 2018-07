julio 21, 2018 - 7:35 am

El venezolano Jesús Aguilar pegó su 25to cuadrangular de la campaña pero los Cerveceros de Milwaukee no pudieron ganar ante los Dodgers de Los Ángeles que se impusieron este viernes 6-4 en el Miller Park en el estreno de Manny Machado.

El batazo del inicialista criollo ocurrió en el octavo acto ante los pitcheos de Dylan Floro a unos 401 pies, para despachar el número 25 de la presente campaña.

Picking up where he left off in the first half. #WeBelieveInJesús pic.twitter.com/lNokHrqmTW

— Milwaukee Brewers (@Brewers) 21 de julio de 2018