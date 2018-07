EFE: Senador Mockus muestra el trasero en instalación del Congreso colombiano (+Foto)

julio 21, 2018 - 9:40 am

El senador Antanas Mockus, del partido Alianza Verde, se bajó hoy los pantalones y mostró el trasero a sus colegas durante la sesión inaugural del Congreso de Colombia como forma de protesta porque los parlamentarios no prestaban atención al discurso del saliente presidente de la cámara alta, Efraín Cepeda.

El hecho ocurrió mientras Cepeda hacía un balance de su gestión como presidente del Senado, minutos después de que saliera del recinto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

“Que me perdonen la repetición, pero no se me ocurrió nada mejor en ese momento. Lo que sí era clave era no dejar pasar. Es una costumbre que hay que cambiar, las costumbres se cambian a veces con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas”, dijo Mockus a periodistas al explicar su conducta.

Luego de dejar su trasero al aire por unos segundos Mockus, filósofo y matemático de origen lituano, se subió los pantalones y regresó a su curul en medio de los comentarios de los parlamentarios, algunos de los cuales hicieron fotos del momento.

No es la primera vez que Mockus realiza este tipo de actos ya que en octubre de 1993 mostró también el trasero a alumnos de la Universidad Nacional, en Bogotá, el más importante centro de estudios superiores del país, del que en ese momento era rector.

En esa oportunidad Mockus dijo que lo hizo como una respuesta a una agresión.

Sobre la situación presentada hoy en el Congreso, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, que estaba sentado en primera fila, dijo que “fue sorpresivo”.

“No nos esperábamos eso, pero lo entendimos como un llamado de atención para que se permitiera que el presidente del Congreso diera su discurso porque nadie lo estaba escuchando”, afirmó Rivera.

Añadió que en el momento en que Mockus se bajó los pantalones “había demasiado ruido y demasiada gente hablando”.

La situación fue registrada por televisiones y las redes sociales en donde se convirtió en tendencia.

EFE