Eduardo Escobar se despide de los Mellizos de Minnesota a lo Nicolas Cage

julio 28, 2018 - 3:48 pm

Después de ser cambiados o firmar con otro equipo, algunos jugadores se despiden de las ciudades donde jugaron. Gran parte de ellos dejan un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento por medio de sus redes sociales, mientras que otros lo publican en el periódico.

Sin embargo, nadie lo ha hecho como el venezolano Eduardo Escobar.

Luego de pasar de los Mellizos a los D-backs el viernes pasado, Escobar se despidió de Minnesota de la única manera en que un gran seguidor del actor Nicolas Cage lo puede hacer: Por medio de una fotografía que fue editada de una manera muy graciosa e ingeniosa.

Esta imagen tiene de todo, es decir un arcoíris y un Escobar flotando vestido en un traje elegante.

Desafortunadamente, Cage no fue parte de la foto.

THANK YOU Minnesota! I want to say thank you to my family, Twins front office, teammates, coaches, trainers and friends who day after day supported me and challenged me to be a better baseball player, a better person. Know that the Twins will always mean a lot to me. Wearing > pic.twitter.com/PGCdgbRj4Q

— eduardo jose escobar (@escobarmaracay) 27 de julio de 2018