Edgar Ramírez el actor venezolano, fue nominado a los premios Emmy; en la categoría mejor actuación en la miniserie “American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”.

El actor criollo luego de haber conocido su nominado a los reconocidos premios Emmy expresó por la red social Twitter “Venezuela… nos nominaron”.

La foto publicada por Ramírez en la red social se pudo observar que estaba sorprendido y colocó su mano tapándose la boca.

Esta sería la segunda nominación del actor venezolano a los premios Emmy; considerado el Oscar de la televisión.

Edgar Ramírez compite con Penélope Cruz y Ricky Martín a los premios Emmy

En la categoría de mejor actuación de la miniserie “American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”; Edgar Ramírez compite con la española Penélope cruz y el puertorriqueño Ricky Martín.

La segunda temporada de la serie “American Crime Story, que narra la historia del asesinato del diseñador de Gianni Versace”; compite en la categoría de mejor miniserie.

La serie que obtuvo más nominaciones fue “Juego del Tronos”, con 22, el drama completo siete temporadas el año pasado y en 2019 se verá su final.

Posteriormente, le sigue con 21 nominaciones el programa de comedia “Saturday Night Live”. Además de la serie dramática de ciencia ficción “Westworld”.

Por la estatuilla de Mejor Miniserie está compitiendo: The Alienist, The Assassination of Gianni Versace; American Crime Story, Genius: Picasso, Godless y Patrick Melrose.

La ceremonia tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles el 17 de septiembre, será la edición 70 de los premios más importante de la televisión.

