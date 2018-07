julio 13, 2018 - 5:05 pm

El máximo imponente de la moda venezolana, Douglas Tapia, expresó su conmoción y orgullo al poder compartir con el público sus nuevos proyectos con miradas internacionales, que sin duda, lo llevaron a obtener grandes éxitos. El confeccionista detalló en un encuentro con los medios, el lanzamiento de su más reciente galería de modas, llamada Resort For Women, la cual está enfocada en la mujer venezolana, con todo el estilo y la esencia que la caracteriza.

“Esta colección está inspirada en la mujer de Venezuela, la que necesita un diseño con el clima que sea, en la ocasión que sea”, comentó.

Recientemente el diseñador mantuvo una gira internacional en Miami, en la que concretó los últimos detalles para esta colección que ya está dando de qué hablar por sus innovadores estilos. Entre tanto, Tapia destacó que el próximo 8 de agosto asistirá como invitado especial a la apertura del Metropolitan Fashion Week, siendo el único venezolano en dar inicio a tal evento que para la fecha celebrará sus 10 años.

Del mismo modo, para el 11 de agosto se hará presente en un importante evento que vincula la moda y el arte, en la ciudad de Atlanta. Asimismo, el destacado diseñador a través de su experiencia y altas confecciones ha logrado una alianza con los proyectos del canal Univisión, de la mano del programa Nuestra Belleza Latina, conducido por la reconocida animadora Chiquinquirá Delgado.

Tapia, tuvo la oportunidad de desfilar sus más grandes e importantes diseños en el Metropolitan Fashion Week, el año pasado, presentando diseños inspirados en la arquitectura de uno de los personajes más emblemáticos de la ciudad. Ante esto, los representantes sociales políticos y culturales de la ciudad observaron su trabajo y más tarde los buenos comentarios no se hicieron esperar. Tras dicho acontecimiento, Tapia recibió una importante invitación de honor por parte de la alcaldía de la ciudad de los Ángeles, para otorgarle un premio especial como “Cuidadano Latino más influyente en la moda norteamericana”, el cual se realizará en los Ángeles el próximo 6 de octubre.

Entre su cargada agenda de proyectos, el artista de la moda, formará parte de la nueva junta directiva en lo que será el nuevo certamen de belleza encabezado por Osmel Sousa.

Los éxitos de este afamado diseñador continúan creciendo y a su vez se posicionan cada vez en un reglón más alto, por lo que Tapia comentó: “La clave de mi éxito ha sido ser pacificador, estoy donde mi trabajo es evaluado con calidad, sin importar las diferencias políticas sociales o culturales, soy diseñador de modas y mi trabajo no es involucrarme con nada al respecto, es simplemente trabajar con dedicación eficacia y ética, eso es lo que me ha ayudado a llegar cada vez más alto”.

Por otra parte, el creador de diseños comentó que las adversidades ante la de crisis en Venezuela han retrasado muchos de sus trabajos, sin embargo explicó que ante los fuertes inconvenientes e innumerables cortes de electricidad, siempre se mantiene de pie y sobre todo firme en Venezuela.

“mientras uno tenga una luz interior no hay luz que se pueda apagar, fueron 12 horas sin electricidad, lo que retrasó enormemente el lanzamiento de Resort For Women , no obstante, no tengo miedo, sigo luchando ante todo”.

Muchos de sus diseños destacan por la esencia y diferencia de sus inspiraciones, sus proyecciones y creaciones han resultado ser inalcanzables. “Me inspira la mujer venezolana, porque es la única mujer en el mundo que piensa en arreglarse ante tantos momentos de crisis, me inspira que en Venezuela las personas son resilientes que aún les brilla la mirada, por eso sigo en Venezuela, y apuesto por ella.”

Cabe resaltar que dentro de sus más recientes trabajos también lanzó una nueva línea exclusiva que ya se encuentra en tendencia dentro de los closets masculinos en Venezuela.

Finalmente, ha sido la pasión, dedicación y esmero lo que ha llevado a Douglas a brillar en el mundo de la moda, todos sus más grandes logros los dedicó a Dios y a su fallecida madre. “Dedico mis éxitos a Dios por agradecimiento y a mi madre porque a pesar de no estar en vida, siempre está presente en todos mis momentos”.

El confeccionista culminó con un especial consejo a todos aquellos chicos que sueñan con crecer en el mundo de la confección y el arte de la moda “El mayor lema del ser humano es la fe, a las chicas y chicos que se inician en el mundo de la moda venezolana, no pierdan la fe, quien pierde la fe, pierde las esperanzas y pierde todo, firmeza y convicción, eso es lo que mantiene nuestros sueños”, destacó.

Naiyerling Guerrero

Fotografías: David Moreno

Noticia al Día