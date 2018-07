Disminuyen los apagones, pero ahora no hay agua: Marabinos “están secos” por robo de bombas en Planta C

julio 22, 2018 - 5:06 pm

Hasta más de dos meses sin agua tienen en gran parte de los sectores de la capital zuliana. Poco a poco se han ido añadiendo más comunidades a la falta del servicio. Y es que durante esta última semana, la situación se ha agravado porque muchos ya no saben ni a qué vecino pedirle para calmar la sed. “Es que todos estamos secos”, dijo María García, habitante del sector Pomona en Maracaibo, siendo eco de una problemática que carece de una respuesta oficial por parte de Hidrolago, aunque fuentes de Noticia al Día ratificaron que la agravante es por el robo de dos bombas en Planta C.

Ir por las calles marabinas implica ver un panorama de gente con pipotes para llenar y llevar a su casa. Muchos lo logran con éxito, otros se regresan con el envase vacío.

“Ya no tenemos a dónde ir para pedir agua porque nadie en nuestra comunidad tiene, y el que tiene un poquito, obviamente no lo va a dar para quedarse sin nada. Es difícil. En mi casa no tenemos ni para tomar, mucho menos para cocinar”, continuó García, habitante de la calle 105 del sector Pomona, donde el servicio no llega desde hace una semana.

No muy lejos, en el sector Altamira Sur, la gente tiene más de un mes sin el vital líquido. “Exigimos solución, de lo contrario, vamos a trancar la avenida de Pomona”, advirtió Josefina Parra.

En La Misión y en Lago Azul del sector Sabaneta en la parroquia Manuel Danigno, sufren dos meses sin agua. “Hidrolago qué pasa con el agua en Maracaibo sector Sabaneta Urb Lago Azul. Los edificios tienen más de 2 meses sin agua piedad no tenemos dinero para camiones todas las semanas”, dijo Carmen Duran este domingo en su Twitter.

En Haticos por Arriba tienen una semana sin el vital servicio, al igual que en Nueva Vía. “Ya estamos fuera del cronograma porque van ocho días corridos sin agua”, dijo un vecino. Haticos por Abajo no escapa a la problemática.

En La Lago, parroquia Olegario Villalobos, cuentan más de 20 días que no ven ni una gota salir por la tubería. “Mi tanque aguantó hasta el pasado miércoles”, dijo una habitante de la zona.

Robo

Fuentes de Hidrolago revelaron a Noticia al Día que la causa del problema es el robo de dos bombas en Planta C. Sin embargo, no hay una respuesta oficial por parte de la hidrológica, además trascendió que la empresa está quedando sin trabajadores porque la gran mayoría se ha ido del país.

Noticia al Día