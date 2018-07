julio 4, 2018 - 3:14 pm

La coordinadora regional de Redes Populares de Voluntad Popular, Andrea Márquez, denunció este miércoles el aumento de niños desnutridos en el estado Zulia. Indicó que en la región aproximadamente 60 por ciento de los infantes se encuentran por debajo de la talla y del peso.

Márquez aseguró que en la región no hay cifras oficiales sobre la cantidad de niños desnutridos, porque las estadistas las mantienen ocultas.Denunció que en los últimos días han muerto uno o dos niños al día en diferentes centros de salud del estado.

“Es una estadística alarmante, porque no solo son los niños que fallecen en los hospitales sino todos aquellos que mueren en sus casas porque en los centros de salud les han negado atención médica. Con cada niño que muere por desnutrición nos están robando el futuro del país”, indicó.

La dirigente de la tolda naranja criticó que las familias zulianas tengan que costear todos los gastos médicos de los niños desnutridos, porque en los centros de salud público que los admiten no hay insumos ni medicamentos. “Muchas veces los niños desnutridos no son recibidos, pero cuando los ingresan en los hospitales empieza un calvario para las familias, porque no hay insumos para atenderlos”, cuestionó.

La coordinadora regional de Redes Populares insistió en la necesidad de abrir un canal humanitario en el país para salvar la vida de miles de infantes. “No queremos que más niños sigan muriendo. Es vital que se abra un canal humanitario en Venezuela y que en el Zulia nos unamos y seamos solidarios para salvar la vida de los niños que están en peligro”, apuntó.

Noticia al Día / Nota de Prensa