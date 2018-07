Director de “La Monja” afirma que vio fantasmas reales durante el rodaje de la película

julio 20, 2018 - 10:10 am

Ya se ha dicho que en algunos rodajes de películas de terror se ha podido registrar presencias paranormales. No obstante, algunas personas ajenas a estas producciones, piensan que se trata de estrategias comerciales para poder vender la película “La Monja“. ¿Será verdad?

Actualmente, una de las películas que tiene asustados a todos los amantes del cine, es “La Monja”, película perteneciente al franquicia de terror Expediente Warren, y recientemente su director, Corin Hardy ha revelado que vio espíritus durante el proceso de grabación del largometraje. Este proyecto cinematográfico narrará los orígenes de la saga y presentará una vez más al demonio Valak tras sus apariciones en Expediente Warren: El caso Enfield (2016) y Annabelle: Creation (2017).

Durante el evento ScareDiego de New Line dentro de la Comic-Con 2018 que se celebra esta semana en San Diego (EE.UU), Hardy ha compartido alguna que otra pista sobre la cinta, ambientada a principios de los años 50 y con Taissa Farmiga, Demián Bichir y Bonnie Aarons como protagonistas. El guión, por si fuera poco, lo firma Gary Dauberman (It 2), que debutará detrás de las cámaras con Annabelle 3 (3 de julio de 2019).

Al hablar con Cinema Blend, el cineasta ha explicado que, durante la filmación de una secuencia, en una habitación con una única puerta, vio a dos hombres que, según creyó, pertenecían al equipo de sonido. Les dijo “hola”, y después empezó a centrarse en la película. “Me senté dando la espalda a estos dos tipos, y me puse a mirar los monitores, empezamos con las tomas […] Y media hora después, había estado sentado en medio de esta oscuridad, con esos dos tipos ahí, y por fin conseguí la toma […] Me levanté, me di la vuelta hacia los dos hombres, y dije: “¿Habéis visto eso?”. Y me di la vuelta, y no había nadie en la habitación… Nunca hubo nadie en absoluto”.

