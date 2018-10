Diosdado Cabello: Cálculos están listos para un revocatorio a diputados de la AN

julio 16, 2018 - 3:35 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó este lunes que la tolda política tiene los cálculos para convocar a un revocatorio contra los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

“Estamos en plena época, tenemos los cálculos hechos, faltaría la decisión política de hacerlo o no, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos (…) Según la Constitución, todos los cargos son revocables, es constitucional y políticamente correcto, lo que no es correcto es que no podamos hacer un revocatorio y queramos dar un golpe de Estado”, dijo.

El dirigente revolucionario también afirmó que el Psuv entró en una nueva fase, de acompañamiento de calle, a la par de la evaluación de la nueva Constitución.

Cabello ratificó que el Gran Polo Patriótico participará en los comicios de concejales del 9 de diciembre. “Falcón también participará, otros grupos también, hay algunos que no pueden, pero tienen ganas y compran tarjetas”, añadió.

Unión Radio