julio 25, 2018 - 11:14 am

Dioshaily Rosfer Canales Gil mejor conocida por su nombre artístico Diosa Canales es una cantante, actriz, modelo y vedette venezolana que más de una vez ha estado en la boca de todos por su extravagante personalidad y por no tener nada de pudor a la hora de mostrar sus exuberantes curvas, pero todos han notado que últimamente la explosiva mujer ya no causa el mismo revuelo de antes.

El pasado jueves, la vedette publicó en sus redes sociales un #TBT que la hizo ser tendencia debido a que la fotografía posteada mostraba su torso desnudo, la publicación alcanzó rápidamente más de 35 mil likes y 700 comentarios, pero Canales ya tenia mucho tiempo sin llamar la atención de su público, ni siquiera de sus “headers” (odiadores), ¿será que quería llamar la atención a ver si alguien se acordaba de ella?.

Se conoce que la venezolana decidió emigrar en el 2017, año en el que solicitó asilo político junto a su esposo en la ciudad de Medellín, en Colombia, sin embargo, la vida exagerantemente pública y controversial que tenia en Venezuela ya no es igual desde ese entonces para ella.

La chica sexy proveniente del estado Anzoátegui poco a poco ha salido de escena, ya no es el “boom” pese a sus intentos de incursionar en el mundo de la música. No ha pegado como todos habían esperado, y es que si no muestra sus deseados atributos, o si no tiene un “rollo” familiar, como aquella agresión de su esposo a su suegra, nadie se entera dónde anda Diosa Canales.

Noticia al Día