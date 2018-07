Diego Torres y Carlos Vives unen su talento en “Un poquito”

julio 19, 2018 - 9:48 pm

El artista argentino Diego Torres está presentando su nuevo sencillo y video “Un poquito” junto con la también estrella de la música, el colombiano Carlos Vives.

En su más de tres décadas de trayectoria, Torres ha regalado a su público grandes temas que han quedado en sus corazones para siempre.

“Es una canción muy fresca, muy directa que habla en estos tiempos que parece que no está de moda enamorarse de la mujer o de quién te quieras enamorar y prepondero a eso… cuando uno se siente enamorado se entrega a vivir lo bueno, lo malo y también en tiempos de abundancia en que nos quieren vender que necesitamos muchas cosas de todo, yo creo que con solo un poquito podemos ser felices”.

El argentino, inició su carrera en la industria musical a finales de la década de los 80, siguiendo los pasos de su madre, la legendaria cantante Lolita Torres.

Pero a lo largo de sus años en la música ¿qué tanto se ha dejado influenciar Diego Torres de sus colegas de géneros musicales diferentes al suyo?

“A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de juntarme con artistas muy diversos, gitanos que hacen flamenco fusión, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Rubén Blades, siempre me aparecen esas ideas por las canciones que estoy escribiendo y me imagino compartirlas con ese artista que me gusta convocar”, dijo sobre su colaboración con otros artistas como Wisin y Lali Espósito, con quien participa en el programa Talento Fox.

“Creo que la música permite a veces derribar fronteras y unir artistas y creo que la gente es agradecida de eso, le gusta y lo aprecia”.

El nuevo tema de Torres, “Un poquito”, estará disponible en todas las plataformas digitales este viernes 20 de julio.

