julio 2, 2018 - 8:52 am

Para bien o para mal, el ex futbolista Diego Armando Maradona es considerado uno de los deportistas más mediáticos de la historia.

El argentino tiene una amplia lista de momentos para no olvidar que van desde la famosa mano de Dios y el gol considerado como la mejor anotación de todos los tiempos, hasta vídeos donde se le observa golpeando a una mujer.

Un Dios Argentino

Maradona nació el 30 de octubre de 1960, del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco. Inicio sus andares del balompié en las filiales inferiores del equipo Argentinos Junior , pasó por grandes clubes como FC Barcelona, SSC Napoli y Boca Juniors, donde culminaría su carrera el 30 de Octubre de 1997. Para los argentinos y muchos otro en el mundo es considerado como un Dios que trasciende las canchas de este deporte.

Campeón del mundo

Luego de haber experimentado sus primeras vivencias en una copa del mundo en España, México 1986 significó para Diego la consagración con la albiceleste en los mundiales y el boleto de entrada al corazón de los argentinos.

Habiéndose jugado la fase de grupos y los octavos de final, Maradona solo había conseguido un tanto en el segundo partido del certamen en el empate 1-1 ante Italia, sin embargo fue a partir de cuartos en donde el 10 se puso el equipo al hombro.

Dos goles épicos a Inglaterra en la victoria suramericana en cuartos, Un par más en las semifinales frente a Bélgica en el estadio Azteca y una asistencia para que Burruchaga anotara la diferencia contra Alemania Federal, sellaron la presentación esplendida de Diego en el torneo que culminó con el polémico futbolista alzando la copa al cielo.

Los mejores goles en la historia

Si bien La Argentina disputó la final contra Alemania Federal venciéndola por 3-2, el mundo entero tiene muy claras dos imágenes guardadas en los libro del deporte: la mano de Dios y el mejor gol de la historia.

La mano de Dios se produjo al minuto 51 de partido, cuando el defensa inglés Steve Hodge rechazó erróneamente el balón hacia su propio arco y, en una pelota disputada entre el pelusa y el arquero inglés Peter Shilton, el jugador argentino levantó su puño izquierdo impactando el balón y convirtiendo el gol.

La denominación del gol se debe a las declaraciones realizadas después del partido, cuando al preguntarle si lo había convertido con la mano respondió “yo no la toqué, fue la mano de Dios”.

El segundo tanto, elegido en el 2002 como el mejor gol de los mundiales (Gol del Siglo), partió desde su propio campo y eludió a seis jugadores ingleses (Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y al arquero Shilton) antes de rematar. ​ El triunfo por 2-1 le permitió a la Argentina alcanzar las semifinales.



Consagración en Italia

Al regresar del Mundial en México, “Maradó” inició una excelente temporada con el Nápoles. Tras el histórico tercer puesto conseguido la temporada anterior, el equipo se había motivado para superarse y esa vez consiguieron el primer scudetto de la institución, además de una Copa de Italia. Maradona había convertido diez goles en la Liga y siete en la Copa que habían conseguido tras ganar los trece partidos disputados.

La campaña 1989/90 también fue memorable en la historia del club: el Nápoles conseguiría su segundo scudetto. En la última fecha, aunque sólo debían empatar para quedarse con el título, los azzurri vencieron por 1-0 a la Lazio, consiguiendo el trofeo. Maradona fue el tercer goleador del torneo con 16 goles, detrás de Marco Van Basten con 19 y Roberto Baggio con 17. En diciembre de 1990 consiguieron, además, la Supercopa de Italia tras vencer 5-1 a la Juventus.

El paso de Diego por tierras Napolitanas fue de tal magnitud, que en la actualidad aún se dejan ver en el San Paolo banderas ondeando a lo largo de los partidos del equipo.

La Iglesia Maradoniana

Esta iglesia es un movimiento lúdico religioso que celebra la presencia de Diego Armado Maradona sobre la tierra, a quien consideran su Dios Supremo. Fue fundada en la ciudad de Rosario, Argentina.

La Pascua Maradoniana es el 22 de junio, conmemorando el famoso gol, conocido como la “Mano de Dios” que marcó en el cuarto de final por la Copa del Mundo de 1986, frente a la selección de Inglaterra. Argentina se llevó la Copa y Maradona el Balón de Oro

A los bautizados en esta religión del fútbol les mojan la cabeza con vino argentino y deben jurar que “Diego fue, es y será el mejor jugador de todos los tiempos”.

La otra cara de la moneda

Si bien consiguió múltiples consagraciones en el deporte, Maradona también es recordado por pasajes polémicos y reprochables de su vida, siendo el más significativo el positivo por doping todavía como futbolista profesional.

Positivo en dopaje

Luego de haberse consagrado ante el mundo entero en México 1986 y seguir asombrando en Italia 1990, la carrera de Maradona empezó a decaer significativamente por sus problemas con drogas y estupefacientes.

El 17 de marzo de 1991, el Nápoles había vencido al Bari por 1-0. El Diego fue elegido para el control antidoping, y para sorpresa y lamento de todo el mundo del fútbol, el resultado fue positivo por cocaína. Inmediatamente comenzó una debacle inevitable en su carrera, pues fue suspendido de las canchas por 15 meses, y debió dejar Italia y regresar a la Argentina.

También en el Mundial de Estados Unidos 1994, había dado positivo en el control antidoping del partido Argentina-Nigeria. Se detectó en su orina restos de hasta cinco productos, todos ellos con efectos estimulantes, un verdadero “cóctel casero”, como llegó a calificarlo el presidente de la comisión médica de la FIFA. El caso acabó en un acuerdo político, dado que la FIFA se reservó la posibilidad de una sanción, “una vez acabe la Copa del Mundo” y le consideró “suspendido cautelarmente”.

Demandas por paternidad

Cristiana Sinagra, una de las tantas ex pareja del astro, inició una demanda en Italia para que Maradona reconociera la paternidad de su hijo, llamado Diego.El 6 de mayo de 1992, después de que se negara en tres oportunidades a realizarse la prueba de ADN, la juez María Lidia de Luca confirmó la paternidad, autorizando a Sinagra a utilizar el apellido y ordenando al jugador argentino a pasarle una mensualidad de 4 mil dólares.

A pesar de que la sentencia fue confirmada en 1995, Diego nunca lo reconoció como su hijo, manifestando en octubre de 2005 en su programa de televisión que “aceptar no es reconocer: “Tengo dos hijas con mi amor de toda la vida. Se llaman Dalma y Gianina. Estoy pagando con dinero mis equivocaciones del pasado. Un juez me obligó a darle dinero, pero no puede obligarme a sentir amor por él”.

Violencia de género y acoso sexual

En Octubre del año 2014 quedó registrado en un vídeo grabado por la propia víctima que Maradona golpeó Rocío Oliva, su pareja, mientras se encontraban en Dubai. En la filmación se puede apreciar como el ex futbolista la golpea dos veces para luego gritarle que deje de usar el celular.

Previamente, en junio del 2014, aparecieron fotos de Rocío Oliva con moretones provocados por Maradona, detallando otras ocasiones donde el ex futbolista la había golpeado. Muchas de estas agresiones no pudieron ser denunciadas porque estos hechos ocurrieron en distintos países del mundo.

Por otro lado, Yekaterina Nadólskaya, una periodista rusa, lo acusó de haber intentado quitarle la ropa mientras ella intentaba entrevistarlo en la habitación de él. La mujer presentó la denuncia ante las autoridades.

Ex embajador de Rusia 2018

El bochornoso comportamiento de Diego Armando Maradona durante el partido que terminó con la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 trajo consecuencias. Según el diario Daily Trust, la FIFA tomó una radical determinación este viernes: le retiró los beneficios asociados a su figura de embajador en estaCopa del Mundo .

Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Maradona dejaría de recibir los US$ 14.5 mil que le entregaba la FIFA por asistir a los partidos del Mundial.

Samuel Vásquez/Pasante

Noticia al Día