Desagravio a Simón Bolívar a 235 años de su nacimiento (Nirso Varela)

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, nació en el reino de España, en la América Española, en el cantón de Caracas de la provincia de Caracas, capital de la Capitanía General de Venezuela, el jueves 24 de julio de 1783 siglo XVIII d.C. Es caraqueño, venezolano, suramericano, español americano y súbdito del rey. Hoy se cumplen 235 años de su nacimiento.

Muchos son los agravios proferidos contra Simón Bolívar en el pasado y en el presente. Su trayectoria histórica ha sido distorsionada por el desconocimiento, la exageración, el fanatismo, el culto a su personalidad y la ignorancia de todo tipo. Bolívar ha sido objeto de ultrajes, invenciones, descalificaciones, desméritos, infamias, vilipendios, mentiras, profanación, ocultamiento de su existencia humana verdadera, en el contexto de guerra en que se desenvolvió su vida. Su gesta ha sido utilizada con fines de lucro, con fines ideológicos-partidistas, con fines autócratas y para satisfacer egolatrías y ambiciones personales. Su entidad ha sido más decorativa que doctrinaria.

Incluso en el ámbito académico, muchas veces se confunde el proceso independentista venezolano con la Guerra de Independencia, para restarle méritos a Bolívar. Se llega a calificar la guerra solamente en términos cuantitativos, resultando una caracterización degradante y despectiva de la independencia venezolana, en relación con las grandes guerras de la humanidad. De acuerdo a esos análisis, la Guerra de Independencia venezolana apenas fue un enfrentamiento entre bandas y bandoleros, montoneras y pequeñas guerrillas. Omiten que la guerra fue parte del proceso independentista. Con la independencia se alcanzó la instauración de un nuevo régimen sustituto del antiguo régimen monárquico que durante 300 años, imperó en suelo venezolano a costa de la conquista y destrucción de sus pueblos originarios.

Con la Independencia se sustituyó la soberanía absolutista del rey por la soberanía primitiva de los pueblos representada en la división de los poderes públicos de la República. Hubo mutaciones culturales y cambios de sociabilidad y del imaginario de la población como resultado del proceso independentista. En ese periodo de 13 años (1810-1823) se sancionaron 4 Constituciones y se puso en entredicho la legitimidad del Poder durante todos los años del conflicto.

En 1810 la Junta Suprema de Caracas reconoció los derechos de Fernando VII pero desconoció la Regencia y disolvió la Capitanía General en la provincia de Caracas, a la que se unieron las provincias de Margarita, Barcelona, Cumaná Barinas y los departamentos de Coro (provincia de Caracas), Mérida y Trujillo (provincia de Maracaibo).

En 1811 con la declaración de independencia el 5 de julio, se planteó un nuevo problema de legitimidad entre los pueblos que proclamaron la República Federal de Venezuela, y las provincias afectas a la Regencia, Guayana y la desmembrada provincia de Maracaibo, que continuaron siendo parte de la desmembrada Capitanía General de Venezuela.

La llegada al Poder de Domingo Monteverde (1812), Simón Bolívar (1813), José Tomás Boves (1814) Pablo Morillo (1815-1820) Bolívar en el Oriente (1817- 1818) y la instalación del Congreso de Angostura (1819) con Apure y José Antonio Páez agregados, plantearon un conflicto de posturas ideológicas y doctrinarias acerca de la legitimidad y la soberanía, según el lado que se mire. En 1820 España puso en vigencia la Constitución de Cádiz y en 1821 se sanciona la Constitución de Cúcuta que dio vida a la República de Colombia, a la que quedaron adscritos los departamentos de Venezuela, Zulia y Orinoco (antigua Venezuela).

Es decir, el proceso es muy rico en vicisitudes por lo que no hay que remitirlo solamente a la envergadura de la guerra. Y menos por su definición cuantitativa. Para Venezuela la Independencia obtenida al final de la guerra es tan significativa, como a Europa las repercusiones y cambios ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna es más importante que la otra.

Los héroes, los Padres de la Patria, surgieron de la guerra, del capítulo más nefasto de ese proceso de cambio cultural, político e ideológico, que significó la Independencia. Bolívar no se exime de los desastres y crueldades de la guerra como han querido sus aduladores. Pero la parte humana de su historia, en la que debería hacerse más énfasis, lo revelan como un Estadista que bajo la doctrina de la Libertad, logró inducir la fundación de 3 repúblicas (Colombia, Perú y Bolivia). La historia conserva su legado escrito de donde pueden extractarse sus ideales de libertad, su doctrina de la moral, la virtud y las luces, y sus reconvenciones contra el despotismo y la corrupción.

El recorrido histórico de Simón Bolívar es inseparable del proceso independentista de Suramérica (1810-1825), desde cualquier punto de vista científico que se quiera estudiar. Durante esos años adquirió su cualidad de figura universal y el título de Libertador, que es superior a cualquier título de monarquía o conquistador. Bolívar es sobreviviente y testigo de excepción de la gesta independentista suramericana, no sólo por su participación y liderazgo en las acciones militares, sino por el aporte de su doctrina e ideales plasmados en decretos, discursos, proclamas, proyectos de constituciones nacionales y más de 2.500 cartas escritas de toda índole y en varios idiomas.

De hecho, muy a pesar de sus detractores, es una de las figuras más célebres de la historia universal, incluyendo artistas, filósofos, religiosos, profetas, científicos, literatos y conquistadores. Estudios científicos lo colocan entre las personalidades más influyentes y estudiadas de toda la historia de la humanidad. Es por ello que políticos inescrupulosos han utilizado su prestigio histórico universal, su pensamiento (al que descontextualizan) y la imagen de su rostro o su figura, para prefabricar sus satánicas tareas demagógica y sus fracasados proyectos populistas. Y los súper intelectuales en su gozo, citando los errores o excesos cometidos por Bolívar durante su acción en la guerra, o crucificando su sueño de hacer de Colombia una nación para el futuro.

El mejor desagravio es estudiar de nuevo a Bolívar. Hoy como nunca, se hace necesario estudiar la figura humana y humanista de Simón Bolívar, deslastrada de todo fanatismo adulador y farsante. No obstante, mientras políticos ignorantes y mediocres sigan ocupando las principales jefaturas educativas del país, será imposible aprovechar los esfuerzos de los excepcionales profesores de Historia que imparten clases en los liceos venezolanos. Seguirá imperando el sectarismo y la ideologización, en vista de que las prácticas pedagógicas de los Planes y Programas oficiales de la Educación Media venezolana, todavía se apoyan en el culto a los héroes de la guerra de independencia y a la exaltación de un “nuevo” Bolívar surgido de las invectivas revolucionarias de nuevo cuño.

Habrá que hacer un esfuerzo en el futuro inmediato para devolver a Bolívar su prestancia de líder, su talento de estadista e intelectual, para honrar su memoria y expresar y emitir nuestro sincero y sentido desagravio al Libertador contra las injurias que propagan sus enemigos del presente. Contra todo culto a su personalidad que desfigure su existencia integral. Contra todo intento de utilizar su figura histórica con fines políticos, partidistas, ideológicos, sectarios y crematísticos.

