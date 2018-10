Denuncia de trabajadora: “Me sacaron a la fuerza del Hospital Coromoto hace ya dos años”

julio 20, 2018 - 4:07 pm

El 17 de mayo de 2016 a Dionka Nakarid González le ordenaron dejar su puesto de trabajo en el Hospital Coromoto de Maracaibo por un presunto desacato a las autoridades del recinto. Tras poner la denuncia ante la inspectoría del trabajo, la antigua supervisora de Laboratorio del hospital reclama no tener alguna respuesta de la institución luego que les ordenaran ‘reengancharla’.

“En una rendición de cuentas ante toda la junta directiva yo expuse que no teníamos insumos médicos suficientes. Iban a hacer los exámenes médic

os a un grupo de trabajadores y yo solicité que se pospusiera, pero no les gustó lo que dije”, denunció González.

De acuerdo con su relato, la empleada recibió una comunicación indicándole la destitución del cargo que ocupaba, lo que significaba una desmejora salarial. “No acepté ni firmé esa comunicación porque no estaba de acuerdo; me pedían incluso que entregara las llaves, pero no lo hice. Eso fue lo que causó que luego llegara el abogado laboral, acompañado por varios funcionarios policiales, a exigirme que abandonara el sitio de trabajo”, contó. Aseguró además que la querían sacar esposada del recinto por presuntamente negarse a entregar las llaves del laboratorio.

González recurrió a la asesoría legal de su abogada, Andreína Rubio, para atender el caso. “Presentamos la denuncia ante la inspectoría por la violación a los derechos que tiene González, dispuestos en la Ley Orgánica para el Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y en nuestra Constitución —indicó la abogada—; le ordenaron al hospital reestablecerle sus funciones, pero desacataron esa orden. Incluso presentó la renuncia para llegar a un acuerdo, pero tampoco se la recibieron”.

González, quien se mantiene activa como empleada del centro asistencial desde el año 2004, además se encontraba en la condición de protegida por maternidad, ya que tenía apenas un año de haber dado a luz a su hija. “Incumplieron varias de las normas y leyes venezolanas, afectando la situación laboral de mi clienta. Solo aspiramos que se haga justicia y se solvente la situación”, expresó la abogada.

Noticia al Día